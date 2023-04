Rkia, morta con un proiettile in testa: ipotesi tragico gioco dei figli

Un tragico gioco tra bambini. È l'ipotesi che tiene banco tra gli investigatori che stanno lavorando al caso di Rkia Hannaoui, la 32enne di origini marocchine trovata morta in casa, ad Ariano Polesine (Rovigo), lo scorso 28 marzo. L'autopsia aveva evidenziato la presenza di un proiettile nella testa, forse esploso con una pistola calibro 22. L'arma è stata ritrovata nei pressi dell'abitazione, sepolta sotto pochi centrimetri di terra. Non è escluso che uno dei sui figli possa averla impugnata poi, accidentalmente sarebbe partito un colpo.

L'ipotesi del tragico gioco

Il pomeriggio della tragedia Rkia era da sola in casa con i suoi figli, il maggiore di 11 e il minore di 8 anni. Stando a quanto riporta il Corriere.it, è molto probabile che il più grande abbia preso la pistola, di proprietà del vicino di casa, Giacomo Stella, e quindi abbia premuto per caso il grilletto. Proprio nei giorni scorsi, all'anziano erano state sequestrate delle armi, detenute regolarmente, e pare che all'appello mancasse proprio la calibro 22. Verosimilmente i due fratellini potrebbero averla presa per gioco, ad insaputa dell'uomo, maneggiandola senza molta attenzione.

L'alibi del marito

Qualche giorno dopo la tragedia, il marito di Rkia aveva ipotizzato che la morte della moglie fosse dovuta a un incidente. Quel martedì 28 marzo lui si trovava al lavoro. Ai parenti aveva raccontato di essere uscito di casa attorno alle 13.40 e di aver raggiunto la sede dell'azienda rodigina, presso cui è impiegato come operaio, verso le ore 14. Sulla scorta di queste dichiarazioni, confermate poi agli inquirenti, è escluso che l'uomo possa aver avuto un ruolo nella vicenda. Anche se, nell'ipotesi in cui fosse dimostrato l'eventuale coinvolgimento dei figli, è molto probabile che sarà nuovamente sentito dagli investigatori.

Il "giallo" della pistola e il proiettile