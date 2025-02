Roma, 25enne morta per overdose. Sequestrati i cellulari del fidanzato

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo sulla morte della 25enne Camilla Sanvoisin, figlia del noto produttore televisivo Alex Egon Sanvoisin, trovata senza vita nell'appartamento di un residence di via Anna Foà alla Giustiniana, nella zona nord di Roma, giovedì mattina. La polizia, su delega della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, ha sequestrato i cellulari trovati in casa del fidanzato, Giacomo Celluprica, 35 anni. L'uomo è stato arrestato per spaccio e poi rilasciato. Nell'abitazione della coppia sarebbero state trovate sostanze stupefacenti e ricette per il metadone. A fornire chiarimenti sulla vicenda sarà l'autopsia, disposta dai pm capitolini.

Il decesso della 25enne

Secondo quanto apprende l'Ansa, la tragedia si sarebbe consumata all'alba di giovedì 13 febbraio, anche se la notizia è trapelata nella tarda serata di ieri (venerdì). Sentito dagli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, Celluprica ha raccontato di essersi svegliato e di aver trovato la compagna senza vita. Dopodiché il 35enne avrebbe allertato il 118. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

L'ipotesi della morte per overdose

Le cause del decesso sono ancora sconosciute. Celluprica avrebbe ammesso di aver consumato sostanze stupefacenti, in particolare eroina, assieme alla fidanzata. Da qui l'ipotesi che la 25enne possa essere morta per overdose o sia stata colta da malore, poi rivelatosi fatale. Durante i sopralluoghi all'interno dell'appartamento di via Foà, ora posto sotto sequestro, la polizia ha trovato alcune ricette per il metadone. Sono in corso accertamenti per capire se il 35enne fosse assistito da un Sert per un problema di tossicodipendenza.

La mamma di Camilla