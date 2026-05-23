La truffa a un'anziana, poi la fuga e l'incidente: una ragazza è in coma

Volevano truffare una signora anziana, e invece il loro tentativo di raggiro ha causato conseguenze terribili e inaspettate. Subito dopo aver commesso il colpo, infatti, i responsabili si sono dati alla fuga, arrivando anche a violare il Codice della Strada: come risultato, si è verificato un gravissimo incidente che ha portato due persone in ospedale.

La vicenda si è verificata a Roma nella mattinata di giovedì scorso, intorno alle 12.00. I malviventi, un gruppo composto da tre uomini cubani, sono entrati in azione nel parcheggio del supermercato Oasi, fra le zone di Zagarolo e Palestrina. Arrivati a bordo di una Peugeot grigia, gli stranieri hanno scandagliato gli avventori, scegliendo come vittima una signora anziana, che si trovava da sola.

La donna aveva raggiunto la propria auto e aveva sistemato la borsa sul sedile del passeggero, quando uno dei criminali le si è avvicinato usando la classica scusa della monetina. Mentre l'uomo fingeva di restituirle una moneta caduta a terra, gli altri due hanno aperto lo sportello dal lato del passeggero e si sono impossessati della borsa.

Ottenuto il bottino, sono corsi alla loro vettura, hanno messo in moto e si sono dati a una rocambolesca fuga. Decisi ad allontanarsi in fretta dal parcheggio, sono entrati nella Regionale 155 commettendo un'infrazione e in questo modo hanno travolto uno scooter sul quale viaggiavano un uomo e una donna. L'incidente è stato molto serio, tanto che entrambe le persone che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote sono state sbalzate per diversi metri. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, e i feriti sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo e del policlinico di Tor Vergata.

Stando a quanto riferito, l'uomo che guidava lo scooter – un 40enne di Labico – ha riportato una frattura scomposta alla tibia. Dopo l'intervento chirurgico le sue condizioni si sono stabilizzate e non si trova in pericolo di vita. L'altra persona che era con lui, una giovane donna di 24 anni, si trova invece in coma farmacologico ed è ricoverata in Terapia Intensiva. A quanto pare ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico. La prognosi è riservata.

Subito dopo l'incidente, alcuni cittadini si sono attivati, impedendo all'uomo che guidava la Peugeot di allontanarsi. Altri, invece, hanno chiamato le forze dell'ordine, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno arrestato tutti e tre i soggetti (due stavano cercando di scappare nelle campagne). Sottoposti a identificazione, sono risultati essere tre cubani di 36, 43 e 44 anni.

Le indagini sono ancora in corso. La Peugeot è risultata essere un'auto presa a noleggio.

Tutti e tre hanno precedenti, e adesso devono rispondere delle accuse di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.