La Russa junior, identificato l'amico dj: potrebbe finire tra gli indagati

È stato identificato dagli agenti della Squadra Mobile il dj che ha trascorso la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi a casa di Leonardo La Russa. Il ragazzo, del quale la 22enne che ha denunciato di aver subito abusi dal figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa non ricorda nulla, al momento si trova all'estero. Nelle prossime ore potrebbe finire nel registro degli indagati, anche a titolo di garanzia, nell'ambito dell'inchiesta per violenza sessuale coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro.

Identificato il dj

Stando a quanto anticipato martedì mattina dal quotidiano La Verità si tratta di un ragazzo di 24 anni, T.M. le iniziali del nome. Successivamente fonti qualificate hanno confermato all'Ansa che l'identificazione c'è stata ieri sera. La ragazza che ha denunciato i presunti abusi non ricorda nulla di ciò che è accaduto quella notte, dopo la serata trascorsa al club Apohis di Milano. Tantomeno ha memoria di queste persona che, a suo dire, non avrebbe neanche visto in casa. Era stato lo stesso Leonardo La Russa a riferire alla 22enne che anche il dj aveva avuto con lei rapporti sessuali " sotto l'effetto di stupefacenti ". A confermare la presenza del dj è stato anche Ignazio La Russa che, peraltro, la mattina del 19enne aveva visto il figlio e la giovane in camera da letto attorno alle 11.30. Il presidente del Senato ha anche detto che in casa c'erano altri due ragazzi.

L'indagine

Stando a quanto trapela, la Procura di Milano già sarebbe stata sulle tracce del dj nei giorni successivi alla denuncia della 22enne, sporta lo scorso 29 giugno, ma avrebbe atteso riscontri concreti prima di formalizzare l'identificazione. In tal senso sarebbero state decisive le testimonianze dei gestori della discoteca e di alcuni partecipanti alla serata. Nelle prossime ore, il pm Rosaria Stagnaro e l'aggiunto Letizia Mannella potrebbero iscrivere il ragazzo nel registro degli indagati.