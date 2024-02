Scrive tema su Giulia Cecchettin e i prof lanciano l'allarme. Arrestato l'ex

In un tema su Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa da Filippo Turetta, aveva messo nero su bianco tutto quello che non era riuscita a raccontare a voce, ovvero che l'ex fidanzato l'avrebbe perseguitata e minacciata. Non solo. La studentessa di 16 anni ha detto anche di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale non consenziente. Quanto basta per mettere in allarme i prof di una scuola in provincia di Latina, dove si è verificata la vicenda, e segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Il giovane, coetano della ragazza, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori. Addebiti che però lui respinge precisando, scrive Il Messagero, che si trattava di " semplice gelosia ".

Il tema su Giulia Cecchettin

Stando a quanto apprende il quotidiano romano, la ragazza avrebbe esternato il suo stato d'animo all'indomani dell'omicidio di Giulia. Lo ha fatto in una verifica in classe che forse, se le accuse troveranno riscontro, potrebbe essere stata la sua salvezza. Parlando in terza persona, la studentessa ha scritto nel tema che " l'amore è cosa ben diversa dall'essere pedinata, minacciata e costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà e immortalati in un video con un telefonino ". Una inequivocabile richiesta d'aiuto che la professoressa d'italiano ha colto immediatamente, sottoponendo il compito alla preside. Dopodiché è stato chiesto l'intervento della psicologa d'istituto e sono stati informati i genitori. A quel punto la giovane ha trovato il coraggio di confidarsi coi familiari, che l'hanno aiutata a denuciare l'ex fidanzato.

La versione dell'ex fidanzato