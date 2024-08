Così il killer di Sharon è rimasto invisibile. Le tre vie di fuga in 850 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi ha ucciso Sharon Verzeni non ha ancora un volto né un nome. Il killer, uomo o donna che sia, potrebbe essersi allontanato dalla scena del crimine percorrendo strade alternative a quelle presidiate dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata. Ciò spiegherebbe, almeno in parte, l'assenza di eventuali tracce lungo via Castagnate, dove la sera del 30 luglio si è consumato il delitto. Nel mirino degli inquirenti c'è una sagoma in bicicletta ripresa da una telecamera della zona. Si tratta dell'assassino? Per risponde a questa domanda servirebbe un testimone oculare ma, al momento, sembra che nessuna delle persone convocate in caserma abbia visto o sentito qualcosa.

Le tre vie di fuga del killer

Come anticipa il Corriere della Sera, ci sono tre possibili vie di fuga che l'aggressore potrebbe aver percorso dopo l'omicidio. La prima è quella del complesso condominiale non distante dalla banca, che è dotato di un ampio porticato: il luogo perfetto in cui nascondersi, salvo poi passare da una stradina discreta che conduce a un parcheggio. La seconda è quella che, attraverso un condominio di via Castagnate, sbuca su via don Rota e successivamente in un'area verde. La terza e ultima possibilità è che l'assassino possa essere passato da via Primo Maggio per arrivare in via Casolini, una strada lunga e alberata.

"Sergio Ruocco non poteva volare"

Ai margini dei sospetti c'è il fidanzato di Sharon, Sergio Ruocco. Il 37enne, come hanno ribadito più volte gli investigatori in questi giorni, non è indagato.

Di certo non poteva volare

I carabinieri sono arrivati alle quattro di notte

", dicono gli inquirenti sottolineando il fatto che l'uomo era nella villetta di via Merelli 28, dove viveva con la compagna, la sera del delitto. "", assicura una vicina di casa della coppia. Ruocco dormiva quando i militari dell'Arma hanno suonato alla porta dell'abitazione.