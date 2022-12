Anziana trovata morta nel congelatore: l'ipotesi del suicidio

Una donna di 78 anni, residente a Morrovalle, nel Maceratese, è stata trovata morta nel congelatore di casa. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, si tratterebbe di un suicidio: pare che il corpo fosse integro né sarebbero stati evidenziati segni di violenza. Prima del gesto estremo, l'anziana ha lasciato una lettera d'addio ai familiari mettendo nero su bianco le sue ultime volontà. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio per l'ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Macerata.

Il cadavere nel congelatore

Il fatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 28 dicembre. A scoprire il corpo senza vita della 78enne è stata una delle figlie che si era recata a casa della madre per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi, l'anziana non avrebbe risposto alle chiamate dei familiari, circostanza che ha generato apprensione tra i parenti. Il cadavere è stato trovato all'interno di un grosso congelatore collocato all'interno di una stanza adibita a dispensa. Sul posto, un appartamento di Morrovalle, sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri allertati dalla figlia della vittima. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.

Il biglietto di addio

All'interno dell'abitazione, è stato trovato un biglietto di addio firmato dalla 78enne prima di compiere l'estremo gesto. Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi, lo avrebbe scritto di proprio pugno. Il testo della lettera non è noto ma pare che vi siano espresse le ultime volontà della vittima. Quanto alle motivazioni del presunto suicidio, non sono ancora chiare. Testimoni hanno riferito agli inquirenti che la donna non aveva mai superato il dolore per la perdita del marito. Al punto da decidere di non radunarsi con i familiari durante le festività natalizie. Nonostante la vicinanza delle figlie, infatti, non sarebbe mai riuscita a metabolizzare il lutto.

L'ipotesi del suicidio

Gli inquirenti sembrano non avere dubbi sull'ipotesi del suicidio. Ad avvalorare questa pista vi sarebbe, in primis, il biglietto d'addio e poi le testimonianze dei familiari. In attesa di fare luce sulla vicenda, il cadavere sarà sottoposto agli accertamenti autoptici per chiare le dinamica del decesso. Solo dopo l'esito dell'autopsia, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Sul caso indagano i carabinieri di Macerata.