"Ti ho rifatto il letto". Lo straziante messaggio della sorella di Giorgia, morta nello schianto

" Sono tornata a casa ti ho rifatto il letto perché tu odi il disordine ". Sono parole intrise di amore e disperazione quelle che Francesca, la sorella di Giorgia Banchero, una delle quattro vittime dell'incidente stradale avvenuto a Cagliari, affida ai social. " Ti ho scelto il vestito, il tuo preferito, ti metto la mia collana per stare sempre vicine, io per te tu per me, come è sempre stato e come sarà per sempre ", scrive in un post su Facebook. Nello schianto di ieri mattina hanno perso la vita altri tre giovani: Alessandro Sanna, 19 anni di Assemini, la coetanea Najibe Lavinia Zaher, di Selargius, e Simone Picci, 20 anni. I due superstiti, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, se la sono cavata con 30 prognosi. Intanto la procura del capoluogo sardo ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio stradale plurimo: servirà a chiarire la dinamica del drammatico accaduto.

Il post su Facebook: "Per sempre vicine"

Si affida ai ricordi Francesca Banchero nel tentativo di lenire il dolore straziante per la perdita prematura della sorella. " Non voglio ricordarti come ti ho vista oggi, ma voglio ricordarti la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi. - si legge nel post - Ti ricorderò sempre quella che voleva le mie borse e io le tue. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande ". Rabbia e disperazione si fondono dinanzi all'incommensurabile tragedia. " Per vederti ho spaccato tutto, - si sfoga la giovane - ma tu questo lo sai bene sai bene che darei la mia vita per te ". La speranza è nella nuova vita che sta per nascere: " Ti avevo promesso che appena avessi avuto un bambino tu saresti stata la sua madrina. - ricorda Francesca - Adesso amore mio aiutami ad avere una femmina, così avrà il tuo nome e le racconterò di quanto eri pignola e severa con me ". Poi l'ultimo saluto: " Ti amo amore mio, sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù. Tua sorella per sempre, ti amo! ".

Fiori e bigliettini sul luogo dell'incidente