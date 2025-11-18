Spaccata da Louis Vuitton, colpo grosso nella notte: 300mila euro

Colpo grosso in via dei Condotti. Una «spaccata» in piena notte con un'auto ariete, un Suv nero, e i ladri fanno razzia di borse e capi di lusso nel magazzino Louis Vuitton in pieno centro. Almeno 300mila euro il valore dei 140 prodotti rapinati, oltre ai danni alle vetrate e alla saracinesca.

Un furto «da manuale». Tre uomini incappucciati entrano in azione all'1,40 di ieri noncuranti delle telecamere di sorveglianza e degli ultimi nottambuli che girano fra piazza di Spagna, via Mario de' Fiori e via del Corso. Una banda formata da più elementi, secondo le prime indagini della polizia. Oltre ai primi tre, un malvivente a far da palo mentre un quinto uomo sarebbe stato alla guida del mezzo usato per la fuga. Un colpo pianificato da tempo, organizzato studiando per giorni carichi e scarichi della merce dal magazzino nel retro della boutique.

L'allarme scatta poco prima delle due, svegliando i residenti e allertando la sala operativa della questura. Parte una prima volante del commissariato Ponte Milvio, di pattuglia nel quadrante centrale della città. Un raid velocissimo, distrutta la vetrata, divelto l'ingresso, torce alla mano ai tre bastano pochi secondi per fare razzia di borse e accessori. Altri istanti per caricare la merce e la banda scompare nella notte. Quando arrivano gli agenti l'allarme suona ancora, qualche curioso in strada, vetri a terra. All'esame degli inquirenti le registrazioni del sistema di sicurezza anche dei giorni precedenti con la speranza di trovare elementi utili.

Merce preziosa e ricercata, quella della maison francese, da piazzare sul mercato nero delle griffe di prestigio, in rete ma anche, e soprattutto, negli store specializzati nella vendita, a prezzi gonfiati, di pezzi unici e per i quali le liste di attesa sono spesso lunghissime. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. Insomma, ancora un furto a cinque zeri in un negozio d'alta moda in pieno Tridente.

È l'8 agosto quando i ladri «fanno visita» allo store di Valentino in piazza Mignanelli. Trenta le borse arraffate utilizzando l'uscita secondaria. È il secondo grosso furto in meno di un anno per la famosa casa di moda. A novembre 2004 i ladri s'impossessano di altre borse del valore di 140mila euro. In aprile, invece, è la volta di palazzo Fendi, tra largo Goldoni e via Tomacelli, dove viene sottratta merce per 100mila euro.

Ma il furto più clamoroso è del giugno 2024: partendo dai sotterranei, la banda del buco irrompe nei locali di servizio della gioielleria Bulgari in via dei Condotti. Mezzo milione di euro il bottino in oro e preziosi. Mai recuperato.