Spara alla cognata, poi va in caserma con la pistola e confessa: "L'ho uccisa"

Articolo in aggiornamento

Ha sparato alla cognata con una pistola semiautomatica, poi si è costituito: " L'ho uccisa ". Un omicidio dai contorni ancora poco chiari quello che si è consumato nella mattinata di martedì 25 luglio a Fossombrone, un paesino di campagna nella provincia di Pesaro Urbino. Il presunto assassino, reo confesso del delitto, ha consegnato l'arma ai carabinieri.

L'omicidio

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, l'omicidio è avvenuto in una villetta a due piani di via Pirandello, in località Fossombrone. L'uomo, A.M. (le iniziali del nome), 47 anni, è sceso al piano di sotto dell'abitazione, dove vive il fratello, e ha sparato alla cognata. Dopodiché, con l'arma ancora in pugno, si è consegnato ai carabinieri. Il movente del delitto è ancora ignoto.