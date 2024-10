Sparatoria a un posto di blocco a Crotone: poliziotto aggredito uccide un giovane

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria a Crotone, dove attorno alle 15.30 il pizzaiolo Francesco Chimirri è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'evento è ancora tutta da ricostruire ma stando alle informazioni finora ottenute pare che il tutto sia nato da futili motivo. Ci sarebbe anche un poliziotto tra i feriti, picchiato dai parenti dell'uomo rimasto ucciso. Non è ancora chiaro se il poliziotto, al momento della sparatoria, fosse in servizio. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

Stando alle prime indicazioni, il poliziotto aveva fermato l'auto per un controllo: stava uscendo di casa per recarsi in questura e iniziare il suo turno lavorativo ma, notando l'auto sospetta, ha deciso di fermarla. A bordo c'erano tre uomini a bordo, lui era in borghese ma, nonostante tutto, il suo sesto senso gli ha suggerito di intervenire. Due degli occupanti, alla richiesta di esibire i documenti, hanno impugnato spranghe e bastoni. L'agente è stato circondato e colpito più volte. Si è qualificato, ha cercato di difendersi, ma i due hanno continuato a picchiare duro contro di lui.

Non riuscendo a fermare l'assalto, il poliziotto ha estratto l'arma di ordinanza e ha sparato, colpendo uno dei due, il pizzaiolo. Il secondo aggressore, a quel punto, invece di soccorrere l'uomo a terra è salito in auto ed è scappato insieme all'autista della vettura, che pare non sia mai sceso dall'auto.

A quel punto, con il poliziotto e il pizzaiolo a terra, sono arrivati i familiari del secondo, che non hanno esitato a colpire a loro volta l'agente in modo violentissimo, non fermandosi nemmeno quando questo era con i paramedici che gli stavano prestando soccorso. Ora il poliziotto si trova ricoverato inin ospedale, mentre il pizzaiolo è morto durante il trasporto.