Spara al nuovo compagno della ex, poi si suicida. L'orrore davanti a un asilo

Follia omicida nel napoletano, stamane alle 8,30 vicino a un asilo in via Marano-Pianura, a Marano di Napoli. Andrea Izzo, un professionista di 40 anni, ha ucciso il nuovo compagno della sua ex, Mirko Gargiulo, 55 anni, dopo averlo inseguito a bordo del suo scooter. Appena l'auto su cui si trovava la vittima, una Bmw, si è impantanata nel traffico, l'altro gli si è avvicinato trivellandolo di colpi. Tra i genitori dell'asilo, che stavano accompagnando i bambini alla scuola dell'infanzia, si è scatenato il panico. Il killer si è poi allontanato e si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa, in una zona isolata in una strada comunale in zona Camaldoli.

Sia Izzo che Gargiulo sono incensurati e l'arma usata per sparare - su cui sono in corso dei rilievi - è stata regolarmente registrata. Come riporta l'Ansa, la vittima avveva già in passato denunciato alle forze dell'ordine di avere subito minacce di morte da parte dell'assassino.

Articolo in aggiornamento

Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni, compresi i parenti della vittima. Sull'omicidio è competente la procura di Napoli nord, mentre le attività investigative inerenti il suicidio sono delegate alla procura di Napoli.