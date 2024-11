Ancora sangue a Napoli, spari in strada dopo una lite: ucciso un calciatore 19enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria nella notte nel napoletano, dove un giovane di 19 anni è rimasto ucciso e un suo coetaneo, invece, è rimasto gravemente ferito. I fatti si sono svolti a San Sebastiano al Vesuvio, in piazza Raffaele Capasso a due passi da Municipio. A rimanere ucciso è un giovane di Casoria, che giocava nella locale squadra di calcio nel ruolo del portiere. Pare che la sparatoria sia stata originata da una lite per futili motivi tra due gruppi di giovani.

La vittima è Santo Romano, nato ad apri ad Acerra, e la sparatoria è avvenuta attorno alle 00.40. Il giovane è stato attinto al petto da un proiettile e la morte è sopraggiunta in ospedale poco dopo l'arrivo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Il giovane ferito, Salvatore Spagnoli, invece, è stato raggiunto da un proiettile al gomito e non è in pericolo di vita.

Entrambi risultano essere incensurati. Indagini sono attualmente in corso, soprattutto per individuare chi ha sparato. Per il momento in tal senso non sono state fornite informazioni. Non è comunque escluso che siano coinvolti minorenni nella sparatoria.