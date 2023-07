Stalker investe carabiniere, il collega gli spara e lo uccide

Articolo in aggiornamento

È di un morto e un ferito grave il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle prime ore di questo pomeriggio a Padova. Stando a una prima ricostruzione, un 55enne di origini albanesi col divieto di avvicinamento alla ex moglie sarebbe stato bloccato da una pattuglia sotto casa della donna. Mentre veniva identificato è scappato a bordo della propria vettura, un furgone, travolgendo un carabiniere. Il collega del militare ferito gli ha sparato alle gambe. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

L'agguato

Il fatto è accaduto in vicolo Castelfilardo, nel quartiere Sacra Famiglia di Padova. L'uomo, già con precedenti di polizia, non ha rispettato il divieto di avvicinamento all'abitazione della ex moglie presentandosi sotto casa della donna. Allarmata, la vittima ha chiamato il 112. Una pattuglia è intervenuta in zona, bloccando lo stalker. Mentre i militari lo stavano identificando, lui è scappato verso il suo furgone: si è messo al volante e ha travolto un carabiniere. Dopodiché è uscito dall'abitacolo minacciando le forze dell'ordine con un coltello. A quel punto il collega del militare ferito ha estratto la pistola d'ordinanza e ha sparato al 55enne.

Morto il 55enne

L'uomo, colpito da quattro proiettili, è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il militare investito ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l'auto di servizio. Si trova ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita.