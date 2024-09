"Non pensava all'omicidio". Il 17enne di Paderno rispone al gip

Ascolta ora 00:00 00:00

" Il giorno prima ci aveva pensato, ma non all’omicidio, ma se che quella poteva essere la soluzione al malessere che era esploso nei giorni precedenti ". Lo ha detto l’avvocato Amedeo Rizza, l'avvocato del 17enne reo confesso della strage familiare di Paderno Dugnano, lasciando il carcere minorile Beccaria, al termine dell’udienza di convalida del fermo. Questa mattina il giovane è stato interrogato dal gip Laura Margherita Pietrasanta per circa due ore. La decisione del giudice, che dovrà esprimersi sulla convalida dell'arresto e la misura cautelare, è attesa per oggi pomeriggio.

"Prova dispiacere per i genitori"

Nel corso dell’interrogatorio, il quarto in pochi giorni, il giovane ha risposto alle domande che gli sono state poste. " Ha ripetuto di provare dispiacere per i genitori, non per sé ma per i familiari che non ci sono più ", ha spiegato l'avvocato Rizza. Il racconto del 17enne, a detta del legale, " è stato coerente rispetto a quello che aveva già detto" . Quanto al " malessere " di cui ha parlato durante la confessione " non avrebbe dato ulteriori spiegazioni ", ha sottolineato il difensore.

"Misura più giusta sarebbe la comunità"

" La misura più idonea per un fatto grave per un ragazzo che quando uscirà sarà ancora giovane sarebbe quella di una comunità ", ha proseguito il legale. Nei giorni scorsi, il 17enne ha chiesto di poter incontrare i nonni.

Non vogliono abbandonarlo

Soffro molto per mia figlia, ma non intendo lasciarlo da solo

", ha puntualizzato Rizza. Proprio ieri il nonno materno aveva assicurato di non voler abbandonare il nipote: "", erano state le sue parole.