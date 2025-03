Sparito e trovato morto a Perugia, un arresto per il suicidio di Andrea Prospero

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Prospero, lo studente 19enne di Lanciano, in provincia di Chieti, trovato senza vita nel suo appartamento in via del Prospetto a Perugia lo scorso 29 gennaio. Un uomo residente in provincia di Roma è stato arrestato con l'ipotesi di reato per istigazione o aiuto al suicidio. Ulteriori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà in questura a Perugia alle ore 12.

Chi era Andrea Prospero

Andrea Prospero era uno studente universitario fuorisede, iscritto al primo anno del corso di Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, città dove viveva assieme alla sorella gemella Anna. È stato trovato morto la mattina del 29 gennaio, dopo che per sei giorni di lui si erano perse le tracce. L'autopsia ha rivelato che la causa del decesso è dovuta all'assuzione di un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, sostanze che hanno avuto un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare.

Le indagini

Nel corso delle perquisizioni a casa del ragazzo, gli agenti della squadra mobile di Perugia hanno trovato cinque telefoni cellulari, 60 schede sim e 3 carte di credito non intestate al 19enne. Dalle indagini è emerso che il giovane era un esperto di programmi informatici, al punto da essere capace di violare sistemi di protezione e avere accesso non autorizzato ai dati (quello che in gergo tecnico si definisce "cracker"). Da qui l'ipotesi di un eventuale coinvolgimento della vittima in attività informatiche illecite, quali operazioni clandestine di brokeraggio e clonazione di carte di credito. Uno scenario suffragato anche da alcune chat intercettate dalla polizia postale su un canale Telegram, conversazioni a cui avrebbe partecipato anche lo studente.

L'ipotesi dell'istigazione al suicidio

I genitori di Andrea non hanno mai creduto all'ipotesi di un gesto estremo, sospettando invece che qualcuno potesse aver fatto delle pressioni sul figlio fino a determinare o accelerare la decisione di togliersi la vita.

Un'ipotesi che sembra trovare confermare con la decisione della procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, che ha emesso una ordinanza cautelare degli arresti domiciliari a carico di un giovane con l'ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio.