Stupri a Caivano, il branco a processo immediato: in 7 rinviati a giudizio

Il gip del Tribunale dei minorenni di Napoli ha disposto il giudizio immediato per sette ragazzi del branco che, la scorsa estate, stuprarono le due cuginette di 10 e 12 anni al Parco Verde di Caivano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di violenza di gruppo aggravata in concorso e di aver filmato gli abusi e poi condiviso i video in chat. L'udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo. Lo scorso 14 febbraio la Procura di Napoli Nord aveva chiesto il giudizio immediato anche per i due maggiorenni coinvolti negli abusi.

Gli abusi

I fatti risalgono allo scorso luglio. Le prime indagini avevano accertato che le due cuginette erano state abusate dal branco per una notte intera all'interno dell'ex Sporting Club Delphina del Parco Verde, già noto alle cronache per la triste vicenda della piccola Fortuna Loffredo. Dai successivi accertamenti dei carabinieri era emerso che, in realtà, gli abusi perpetravano da mesi e le giovanissime vittime erano state filmate durante le violenze. I video sono stati poi condivisi dai presunti responsabili in alcune chat di gruppo.

Le indagini

Le indagini sono scaturite dopo la denuncia dei familiari delle due ragazzine. Era stato il fratello di una delle due cuginette a raccontare ai parenti di ricevuto un messaggio sui social in cui qualcuno lo aveva informato delle violenze avvenute nell'impianto sportivo abbandonato. Da lì è scattata la denuncia ai carabinieri di Caivano e successivamente l'informativa è stata trasmessa alle procure del capuologo campano. Nel giro di poche settimane sono stati identificati e fermato nove ragazzi: sette minorenni e due maggiorenni.

Le due cuginette