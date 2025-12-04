Leggi il settimanale
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Indagato Dragos, l'ultimo ad averla vista

Della 27enne di Nardò si erano perse le tracce il 24 novembre: Dragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò.

La ragazza sarebbe stata tenuta sotto sequestro nello stesso stabile in cui vive il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, il giovane che è ora in caserma a Lecce e che era stato l'ultimo a incontrarla prima della scomparsa. Quando si è diffusa la notizia del ritrovamento, la folla che si è radunata sotto casa del giovane ha cominciato ad applaudire e a festeggiare. Tra loro anche il fratello di Tatiana, Vladimir.

Dragos Gheromescu è indagato

dalla Procura di Lecce e sarà ascoltato a breve dal magistrato e dai Carabinieri del comando provinciale, che nel tardo pomeriggio si sono recati nella sua abitazione.

Il reato ipotizzato al momento è istigazione al suicidio.

