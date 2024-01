Il telefono e l'auto svanita nel nulla: è giallo sulla scomparsa del geometra

Da un mese e mezzo non si hanno più notizie di Ivano Camarri, 70 anni, residente a Mantello (Sondrio). L'uomo, di professione geometra, è svanito nel nulla da martedì 12 dicembre a Dubino, dove aveva lo studio. Quel giorno aveva un appuntamento con un collega a Milano, verosimilmente per incontrare dei clienti e valutare insieme la compravendita di un immobile, ma nel capoluogo lombardo non è mai arrivato. Cosa gli è successo? Gli investigatori, acquisita la denuncia di scomparsa da parte dei familiari, indagano con l'ipotesi di allontanamento volontario.

La scomparsa

A lanciare l'allarme è stato il collega di Camarri che, non vedendolo arrivare nel suo ufficio, ha chiamato la moglie del 70enne per sapere se avesse avuto qualche contrattempo o problemi di salute. La telefonata ha messo in allerta i familiari dell'uomo, che nel pomeriggio del 12 dicembre si sono presentati negli uffici della caserma dei carabinieri di Traona per presentare la denuncia di scomparsa.

Il telefono e l'auto

Stando a quanto apprende Il Giorno, il telefono del geometra risulta spento già dal pomeriggio antecedente alla scomparsa. Perché? Anche la sua auto, una Opel Astra grigia, sembra svanita nel nulla. Dettagli che gettano ulteriori ombre sulla misteriosa vicenda. Come è possibile che la vettura non sia stata ancora ritrovata? Camurri potrebbe aver lasciato l'Italia? Se fosse vero, per quale motivo lo avrebbe fatto?

Le ipotesi

L'ultimo avvistamento risale alle ore 13 di martedì 12 dicembre: le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato a bordo dell'utilitaria alla rotonda di Dubino. Poi il nulla. Gli investigatori hanno scandagliato persino le sponde del vicino Lago di Como, nell'ipotesi di un gesto estremo, ma sul terreno non risultano segni di frenata né è stato abbattuto qualche muretto. Cosa può essere accaduto? Sentiti dai carabinieri, i familiari del 70enne non hanno saputo fornire ulteriori spunti investigativi. Al momento la pista privilegiata resta quella di una " semplice scomparsa ", ma non sono chiare le eventuali motivazioni che potrebbero aver indotto il geometra ad allontanarsi da casa. Un mistero che, dopo un mese e mezzo di ricerche, resta ancora senza risposte.

