"TheBordeline interrompe ogni attività". Il messaggio (tardivo) degli youtuber dopo l'incidente

I TheBordeline ci hanno messo quasi una settimana ma, alla fine, hanno annunciato lo stop a ogni loro attività a seguito dell'incidente che ha portato alla morte di Manuel, un ragazzino di 5 anni. Un annuncio tardivo, a detta di molti, che vorrebbe in qualche modo "giustificare" l'operato del collettivo di youtuber ma che appare come un comunicato freddo e senza molto senso da parte dei ragazzi. Qualcuno chiama "bravata" l'incidente che li ha visti coinvolti con la Lamborghini Urus che avevano noleggiato il giorno prima ma, a prescindere dalla dinamica, non può essere considerato tale un incidente in cui muore un bambino di 5 anni che aveva l'unica colpa di trovarsi a bordo dell'auto della mamma insieme alla sorellina.

Le autorità dovranno ora stabilire le responsabilità in merito al fatto specifico. L'avvocato del giovane alla guida sostiene che a compiere l'infrazione sia stata la Smart mentre loro viaggiavano a velocità ridotta ma le testimonianze raccontano altre verità. Quale sia quella corretta lo decideranno le perizie e le analisi tramite dati oggettivi. " I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima ", hanno scritto in un testo pubblicato come video sui social. Inoltre, proseguono, " l'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel ".

Lo "spirito sano" che invocano non si riscontra in tutti i loro video, anzi. L'idea è che i giovani cercassero di spostare i propri limiti sempre un passo più in là e stavolta hanno superato le loro capacità con un'auto non adatta a loro. Le parole sono importanti, e anche le strategie social, che i TheBordeline conoscono molto bene. Nel loro comunicato non parlano di eliminare ogni loro canale ma di interrompere l'attività. Cosa significa? Significa che i canali social e YouTube, con i quali il gruppo sta continuando a monetizzare, resteranno attivi. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il video con questo messaggio ha raggiunto 40mila visualizzazioni in meno di un'ora. Facile fare due conti e ipotizzare le view che può raccogliere in 24 ore e, quindi, i ricavi pubblicitari che ne possono derivare a meno di interventi da parte della piattaforma.