Torino, imprenditore ucciso in strada con 12 coltellate da un uomo incappucciato

Ieri notte a Collegno - alle porte di Torino - Marco Veronese - 39 anni - è stato ucciso con 12 coltellate all'angolo con corso Francia. Secondo i primi accertamenti, l'omicidio sarebbe avvenuto intorno all'1.30 del mattino. Era titolare di una ditta di videosorveglianza, separato e padre di tre figli piccoli.

La dinamica

Il 39enne si trovava sotto casa dei genitori - la madre fa la badante di notte e il padre è in pensione - dove viveva dopo la separazione dalla moglie. Poi quello che sembrerebbe un agguato. Le urla di lui dopo i primi colpi. Sentendo le grida una vicina è uscita in strada: "Che cosa fai bastardo?". Poi la tragedia. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto contattati dai passanti, ma non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione

Al momento le indagini sono in corso e da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita dodici o tredici volte al torace da uno sconosciuto. L'allarme è stato dato da una passante che ha contattato il 112.

La testimonianza

Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri. L'aggressore è stato descritto dai testimoni come un uomo incappucciato.

Al momento è in fuga ed è ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Rivoli e il nucleo investigativo di Torino sono stati incaricati di scoprire il movente e capire la dinamica dei fatti.

in aggiornamento