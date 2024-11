Torino, mamma uccide la figlia di 10 mesi e tenta il suicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

- Notizia in aggiornamento -

Tragedia a Nole Canavese, in provincia di Torino, dove una mamma ha ucciso la figlioletta di 10 mesi e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo una prima ricostruzione la donna, Carola Finessi, 34 anni, avrebbe annegato la piccola Perla nella vasca da bagno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Le ferite

Ad allertare il 112 sarebbe stato il padre della bambina dopo aver tentato invano di rianimare la piccina. La madre è stata soccorsa e trasportata in ospedale, alle Molinette di Torino, con l'elisoccorso. Secondo le prime informazioni si sarebbe colpita al torace con un coltello da cucina. La donna, che non è in pericolo di vita, si trova ricoverata in stato di shock. Sul luogo della tragedia, un appartamento in centro a Nole, è arrivata la pm della procura di Ivrea Elena Prato.

La depressione post-partum

All'origine del gesto drammatico ci sarebbe una depressione post-partum.

Secondo quanto ha riferito il padre della bambina agli investigatori, la moglie è in cura da mesi con uno psicoterapeuta per alcuni problemi insorti dopo la gravidanza. Anche oggi avrebbe avuto un appuntamento con lo specialista.