"La torta avvelenata": quel biglietto nell'auto di Morcaldi. L'urlo prima di uccidere la ex: "È casa mia"

"La torta avvelenata". È il titolo di uno scritto ritrovato nell'auto di Luigi Morcaldi che si rivolge "all'ex moglie", la 62enne Luciana Ronchi uccisa ieri a Milano con 14 coltellate, e al "figlio", riversando su loro la sua "rabbia e frustrazione". È quanto emerge dal fermo di indiziato di delitto del 64enne disoccupato, accusato di omicidio volontario aggravato. Il foglio è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale sulla Ford Focus grigia di proprietà della sorella di Morcaldi individuata mercoledì pomeriggio in un parcheggio di via Ornato nei pressi del Parco Nord. "Sono un assassino", le parole ai pm a cui ha infine confessato il delitto dopo essere fuggito e poi individuato e fermato dalla polizia locale. Morcaldi ha ammesso che prima di ucciderla ha urlato: "Questa è casa mia, te ne devi andare".

Poco fa è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola: "È stata colpita con 14 coltellate e con "particolare accanimento al volto". Al punto stampa, a cui hanno partecipato i pm titolari dell'indagine, l'aggiunta Maria Letizia Mannella e il pm Giovanni Tarzia, e anche gli agenti della polizia locale, Viola ha spiegato che dalle immagini delle telecamere si vede l'uomo che "si muove con estrema determinazione e rapidità". Ha poi ribadito che in Procura non è mai arrivata alcuna "segnalazione sulla coppia che era separata di fatto da tre anni", dopo una relazione iniziata negli anni '80 e caratterizzata da "conflittualità negli ultimi 7 anni fino al 2022". E risulta che ci fossero "contrasti di tipo economico". Morcaldi era "seguito dai servizi sociali per l'accoglienza nei dormitori, ma solo per questo motivo". Si è arrivati a bloccare l'uomo ieri attraverso la "localizzazione del telefono" e "in un'area vasta, quella del Parco Nord".

Era "abbastanza tranquillo" quando è stato fermato e ha detto "qualche frase ancora al vaglio". Il procuratore ha poi voluto esprimere "cordoglio e dolore per questo ennesimo fatto di sangue, per questo ennesimo femminicidio che macchia di nuovo le strade della città".