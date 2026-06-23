Tragedia di Senago, il racconto choc dei sopravvissuti: "A Gabriele abbiamo urlato di frenare, poi il volo"

Il racconto fatto dai giovani superstiti della tragedia di Senago, fotografa in modo drammatico gli attimi terribili di quell'incidente che ha per sempre cambiato le loro vite. "Durante il tragitto per tornare a casa abbiamo detto più volte a Gabriele di rallentare, sino a quando, arrivati a una curva stretta, andava dritto e finivamo con l’auto ribaltata nel canale pieno d'acqua", spiegano i ragazzi, come riportato da Il Corriere.

I ragazzi, pur avendo consumato alcolici durante la serata in discoteca, hanno tutti confermato che il 18enne al volante, Gabriele Popovici, attualmente detenuto nel carcere di San Vittore con la pesante accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, in un primo momento "guidava con un'andatura adeguata essendo in nove in macchina". Tutto cambia improvvisamente nel momento in cui la vettura giunge all'altezza di via per Cesate, nel parco delle Groane, quando la velocità comincia ad aumentare

I giovani nell'abitacolo si lamentano con l'amico al volante. "Tutti subito ci siamo lamentati dicendogli di rallentare", ricorda il sopravvissuto 17enne, che in quel momento si trovava seduto sul sedile anteriore, "ma non abbiamo neanche finito di dirglielo che la macchina ha perso stabilità: ho sentito un senso di vuoto, e ci siamo ritrovati ribaltati nel canale pieno d'acqua". "Io ero seduto davanti con in braccio Riccardo che aveva in mano il telefonino con il navigatore", prosegue. Riccardo Provasi è uno dei tre giovani di 17 anni che non ce l'hanno fatta, così come Lorenzo Benin e Camilla Copparoni.

Dal racconto emerge quindi il dettaglio non irrilevante che i ragazzi non conoscevano affatto la strada che stavano percorrendo in auto per fare ritorno a casa dopo una serata trascorsa in compagnia in discoteca. È necessario capire per quale motivo il 18enne alla guida abbia accelerato proprio in uno dei tratti stradali più angusti e potenzialmente pericolosi, peraltro in condizioni di scarsa visibilità.

I giovani superstiti hanno descritto ai militari dell'Arma le concitate manovre per sfuggire alla morte. Alcuni si sono salvati perché proiettati all'esterno dell'abitacolo, dato che i finestrini "erano tutti abbassati". Qualcuno ha raccontato invece di essere riuscito a scampare alla trappola mortale dell'abitacolo inabissato nuotando sott'acqua e "tentando di trattenere il respiro". Un altro ragazzo ha ammesso invece di aver perso il controllo della situazione: "Quando ho capito che qualcosa non andava ho chiuso gli occhi". L'istinto di sopravvivenza ha salvato la vita alla ragazza di 18 anni che viaggiava sul sedile posteriore centrale sopra le gambe di un amico: la giovane, reagendo inconsciamente, ha raccontato di aver "nuotato cercando di raggiungere la sponda dove mi aggrappavo ai rami per salire".

Dalle deposizioni emerge anche il tentativo del conducente di salvare una delle passeggere dopo il violento impatto. I ragazzi hanno riferito ai carabinieri che: "Ad un certo punto Gabriele, che stava sulla riva, tornava a nuoto verso l'auto per verificare se ci fosse ancora qualcuno. Cercava di tirare su Camilla tentando anche di rianimarla perché era priva di sensi".

Al contrario, gli altri due giovani deceduti sono rimasti bloccati nell'abitacolo sommerso, rendendo necessario l'intervento del nucleo subacqueo dei vigili del fuoco per il recupero dei corpi. Nel frattempo, i ragazzi scampati all'annegamento hanno cercato di raggiungere la strada, "attirando l'attenzione di alcuni passanti che ci prestavano subito aiuto soccorrendoci".

Il 18enne alla guida, come emerso dai controlli, aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,61 gr per litro. A breve sarà formulata l'istanza per la custodia cautelare in carcere, e il ragazzo sarà ascoltato dal gip.

Da chiarire anche perché i ragazzi stessero

viaggiando in nove su una sola auto. A quanto pare il programma iniziale prevedeva il rientro con due vetture, invece poi le cose sono andate diversamente, e soltanto un veicolo era a disposizione: quello di Popovici.