Il giallo di Alessandra, trovato un corpo in decomposizione a Parma

Si indaga su un corpo in avanzato stato di decomposizione rinvenuto a Parma, in via Sidoli, nel quartiere Lubiana. Non si sa chi sia, non si sa al momento neppure se si tratti di un uomo o di una donna. Ma si teme per via della scomparsa di Alessandra Ollari, che abitava a due chilometri dal luogo di questo ritrovamento, in un’abitazione di via Marzabotto. I resti sono stati scoperti il 2 febbraio scorso da un uomo che stava portando a spasso il cane.

Non si conosce neppure da quando tempo i resti umani fossero in quel luogo, ma Alessandra Ollari è scomparsa nel giugno 2023. Nessuno che viva in quei pressi pare abbia notato nulla - sebbene ci sia chi coltiva cipollotti ed erbe aromatiche - e sicuramente all’epoca della scomparsa della donna l’erba era altissima in quel punto della città e dell’aiuola specifica. “ Non ce l’aspettavamo, siamo rimasti tutti scioccati ” ha detto a “Chi l’ha visto?” una residente della zona di nome Lucia. La donna ha affermato di aver avuto l’istinto di pregare insieme a una vicina di casa per la persona che aveva perso la vita.

Importante sarà anche l’analisi dei vestiti nei pressi del corpo. “ Io sono quasi certo dei vestiti che lei si è messa - ha dichiarato il compagno di Alessandra, Ermete Piroli, in un’intervista rilasciata a Chiara Cazzaniga - una maglietta scura, dei jeans di un colore normale, color jeans, delle scarpe bianche della Nike molto vecchie. Non so se aveva una borsetta, perché lei ne aveva tre, quattro, cinque, io non facevo molto caso a quella che portava dietro, anche perché restando sempre in casa… ”.

Ollari aveva lasciato lo smartphone a casa, e il compagno se ne sarebbe accorto alcuni giorni dopo. Inizialmente si è pensato a un allontanamento volontario, ma al momento la procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio.