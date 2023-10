"Non se ne è andata". Su Alessandra Ollari si indaga per omicidio

Alessandra Ollari è scomparsa da Parma il 29 giugno 2023. Ma per la procura il suo potrebbe non essere stato un allontanamento volontario, bensì un omicidio. È su questo che si indaga ora: la donna, da tempo quasi un “fantasma” nel quartiere, usciva poco per via di una presunta fragilità rivelatasi nel gennaio precedente, e quindi i vicini non la vedevano da ben prima della sua scomparsa.

“ È un’accelerazione importante - ha commentato a ‘Chi l’ha visto?’ l’avvocato e presidente nazionale dell’associazione Penelope Nicodemo Gentile - Significa che, evidentemente, ci sono dei fatti che vanno sicuramente approfonditi con un procedimento che consente di fare indagini tecniche importanti, di fare tutta una serie di attività che con il procedimento per fatti non rilevanti non potevano essere fatto. Avevamo già depositato una motivata memoria alla procura di Parma, che ha risposto in modo celere e siamo certi che questa attività di indagine, fatta da investigatori importanti ed esperti potrà dirci, speriamo prestissimo, ché di tempo già ne è passato, cosa è successo ”.

A sporgere denuncia di scomparsa, chiedere aiuto contestualmente a Penelope e “Chi l’ha visto?” è stato il compagno di Ollari, Ermete Piroli, con cui la donna, molto riservata, stava da 15 anni all’insaputa di parenti e amici. L’uomo afferma di cercarla “ più che disperatamente ”, tuttavia alla redazione della trasmissione di Rai 3 stanno giungendo segnalazioni relative a un presunto atteggiamento di Piroli, accusato di essere da alcune persone un “ predatore di donne fragili ”. Piroli fu accusato di abusi in passato e condannato a una lieve pena, ma ha definito la questione un grave errore giudiziario.

Dalla sua Piroli ha proprio il fatto di aver denunciato e anche il fatto di non trarre nessun beneficio dalla scomparsa della compagna. Che era benestante, cosa di cui tra l’altro Piroli è stato all’oscuro per moltissimo tempo. E Piroli, che prima, stando alle sue dichiarazioni, viveva con il reddito di cittadinanza ma ora l’ha perso, sarà costretto a breve a lasciare la casa in cui viveva con Ollari perché non riuscirebbe a far fronte alle spese.

A “Chi l’ha visto?” ieri sera è giunta una segnalazione di ritrovamento, ma si è rivelata essere un buco nell’acqua: in un quartiere di Parma era infatti stato riconosciuto Ermete Piroli, che tuttavia sarebbe stato, a detta di alcuni testimoni, con un’altra donna, confusa appunto con Alessandra Ollari. Ma d’altra parte c’è un fattore che renderebbe difficoltose eventuali segnalazioni: è stata diramata la foto della scomparsa, ma in realtà prima della sparizione era molto cambiata, arrivando a pesare solo 40 chili.