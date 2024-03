Uccide la madre di 85 anni: fermato un 59enne a Firenze

Articolo in aggiornamento

Tragedia a Firenze dove, in un appartamento in via di Santa Lucia, uomo di 59 anni, secondo le prime informazioni, ha ucciso la madre di 85 anni. Non è chiara l'origine del delitto e nemmeno la sua dinamica, però pare che l'uomo soffrisse da tempo di problemi psichiatrici. A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco, che sono riusciti a entrare nell'appartamento tramite una'autoscala. In questo modo hanno agevolato anche l'ingresso nella casa anche alle forze dell'ordine e dei sanitari. Ma per la donna non c'è stato più nulla da fare.