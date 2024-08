Naufragio di Palermo, individuati 4 corpi sul Bayesian. Due già portati a terra

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Salgono a quattro i corpi ritrovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'interno del veliero Bayesian, affondato in località Porticello, nel territorio di Santa Flavia (Palermo), all'alba di lunedì. Lo conferma all'Agi il direttore della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Due salme sono state già recuperate e trasportate a riva a bordo di una motovedetta del 115. All'appello mancano ancora due dispersi. Intanto, sul posto, sono arrivati gli speleosub da Genova: si tratta della stessa squadra che è intervenuta in seguito al naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 14 gennaio del 2012 al largo dell'Isola del Giglio.

Il comandante che ha soccorso i naufraghi

Nel frattempo, in mattinata sono arrivate ulteriori novità relative alle indagini sul naufragio del veliero. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio col sostituto Raffaele Cammarano hanno ascoltato per circa due ore il comandante dell'imbarcazione battente bandiera olandese, James Catfield, neozelandese di 51 anni, che per primo ha soccorso i naufraghi. L'uomo avrebbe rivelato di aver trovato le 15 persone salvate già sulla scialuppa del Bayesian, che quindi si sarebbe aperta automaticamente mentre la nave affondava. Una versione che trova riscontro con le dichiarazioni rese da una dei superstiti, la mamma della bimba di un anno, la quale avrebbe raccontato agli inquirenti che undici persone erano già a bordo della scialuppa prima dell'inabissamento. Gli altri quattro avrebbero raggiunto la barca di salvataggio a nuoto.

Le ipotesi sul naufragio del veliero

Un'altra novità riguarda la dinamica del naufragio. A quanto risulta dalle prime ispezioni dello scafo ad opera dei sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera, la deriva mobile del veliero era parzialmente sollevata al momento del naufragio. Motivo per il quale, con ogni probabilità, il super yatch sarebbe affondato più rapidamente. Inoltre sembra che almeno un portellino della nave fosse rimasto aperto. Secondo la ricostruzione di alcuni broker navali, gli ospiti sarebbero tornati a bordo tardi: " Avevano tirato parzialmente su la deriva - hanno spiegato all'Adnkronos - ma sembra che alcuni portelloni siano rimasti aperti ".

la barca si è inclinata paurosamente,

ha fatto un fiume d'acqua dal portellone sottovento ed è affondata in pochi minuti

E dunque, quando è arrivato quel colpo di vento "- è l'ipotesi degli esperti -".