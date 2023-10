"Ha cercato di trascinarmi via e...": l'orrore del clandestino sulla 20enne a Prato

Si è avvicinato ad una ragazza di 20 anni, palpeggiandola e cercando di trascinarla in una delle vie limitrofe. Ed è quindi stato tratto in arresto con l'accusa di violenza sessuale. Protagonista della vicenda che arriva da Prato (in Toscana) è un uomo di 31 anni originario del Pakistan, risultato a quanto sembra non in regola con il permesso di soggiorno. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il trentunenne era inoltre già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, oltre ad essere attualmente soggetto a obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria per un episodio di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio in questione risale alle scorse ore e si sarebbe concretizzato nel centro storico della città toscana. Il cittadino straniero aveva a quanto sembra notato la ventenne, fissandola per alcuni minuti prima di passare all'azione.

Si sarebbe poi avvicinato alla giovane, aggredendola all'improvviso: le avrebbe messo una mano sul seno, cercando a quanto sembra di trascinarla con sè. "Mi trovavo ai tavolini della gelateria, che era chiusa, insieme ad alcuni amici, eravamo un po’ sparsi. Ho visto quest’uomo che mi fissava in maniera morbosa. Lì per lì non ci ho fatto caso - ha dichiarato la vittima al quotidiano La Nazione​, ripercorrendo l'accaduto - l'ho ignorato, mi sono voltata dall’altra parte. Ma un certo punto, lui mi è venuto dietro e mi ha messo una mano intorno ai fianchi. Mi sono girata di scatto, spaventata, ho visto la sua faccia contro la mia. Mi sono divincolata, gli ho gridato. A quel punto lui mi ha toccato il seno, tentava di trascinarmi via. Gli ho dato una spinta, è stato terribile".