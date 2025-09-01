"Vi ammazzo tutti": 35enne fermato dai vigili

Ha insultato, minacciato, aggredito e mandato in ospedale i vigili intervenuti per calmarlo fuori dalla discoteca, dove A.M. italiano 35enne di Samarate (Varese), stava dando in escandescenze. Gli agenti sono intervenuti tra via Valtellina e via Piazzi, su richiesta della security dell'Alcatraz, intorno alle 2.30 di sabato notte. L'uomo ha reagito e si è scagliato contro i vigili. Alla fine è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, lesioni e danneggiamento.

Tre degli agenti della Locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, sono rimasti feriti nell'intervento. Il 35enne era molto alterato e alla richiesta di far vedere un documento ha urlato: «Vi ammazzo tutti», oltre a numerosi insulti. Poi sono arrivati gli spintoni, i vigili hanno chiamato rinforzi ed è scoppiata una colluttazione. L'uomo ha colpito con calci e testate e anche morsicato gli agenti. Tre di loro sono stati medicati e hanno avuto prognosi fino a sette giorni.

Una volta caricato in auto, l'arrestato ha poi danneggiato la vettura di servizio sferrando calci. E all'arrivo in commissariato sono serviti cinque agenti per portarlo dentro. Lui continuava a imprecare: «Pagliacci, chiamo l'avvocato e vi faccio chiudere. Ho un sacco di amici, vi mando in galera».