Vincenzo D'Introno, scomparso nove mesi fa e ritrovato in un fast food: mangiava avanzi di cibo

Ascolta ora: "Vincenzo D'Introno, scomparso nove mesi fa e ritrovato in un fast food: mangiava avanzi di cibo"

Si è conclusa a lieto fine la scomparsa di Vincenzo D'Introno, il 22enne barese del quale si erano perse le tracce dallo scorso 5 luglio dopo che si era recato a Livigno (Sondrio) per un colloquio di lavoro. Il giovane è stato ritrovato nell'aeroporto di Fiumicino, alle porte di Roma, mentre mangiava gli avanzi dei clienti di un fast food. Stando a quanto riporta il Corriere.it, il ragazzo era in stato confusionale ma le sue condizioni generali di salute non desterebbero preoccupazione. Ora si trova a casa con i suoi familiari.

Il ritrovamento

A individuare D'Introno sono stati gli addetti alla sicurezza dell'aeroporto che, subito dopo averlo riconosciuto, hanno allertato le forze dell'ordine e i familiari. " Quando ci ha detto che si chiamava Vincenzo, - hanno raccontato a "Pomeriggio Cinque" i vigilantes - abbiamo capito che si trattava proprio di lui perché la stessa mattina ha chiesto a un collega di fare una telefonata a casa ". Il giovane avrebbe tentato di dileguarsi, ma è stato subito fermato dalla polizia. Ora gli investigatori sono a lavoro per ricostruire cosa è accaduto e come ha sopravvissuto questi nove mesi.

La nota dell'Associazione Penelope

Il ritrovamento del giovane è stato confermato anche dall'Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. " Ringraziamo i ragazzi della vigilanza di Parco Leonardo e i carabinieri di Fiumicino per l’ intervento tempestivo e l’umanità dimostrata nei confronti di Vincenzo - si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lazio Pdv - Con un lavoro di squadra, ma soprattutto con l'intervento tempestivo della nostra Penelope Lazio odv, la famiglia ha potuto riabbracciare Vincenzo D'introno scomparso a luglio scorso. Grazie mille a chi ha fatto le segnalazioni e ci ha condotto a lui ".

La scomparsa

Vincenzo d'Introno, 22 anni, di Corato (Bari), era scomparso a Livigno a inizio luglio del 2023. Si era recato in Lombardia per un colloquio di lavoro. Il 5 luglio aveva chiamato i familiari dicendo di aver perso il cellulare. L'8 luglio era salito a bordo di un pullman diretto da Livigno a Tirano, poi forse avrebbe fatto tappa a Milano. Da quel momento si erano perse le tracce, fino a pochi giorni fa, quando è stato ritrovato.

Dopo la denuncia di scomparsa, i familiari si erano rivolti all'Associazione Penelope per sollecitare le ricerche.