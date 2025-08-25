Violentata e rapinata mentre porta a passeggio il cane: è caccia all'aggressore della 60enne

È stata un’alba da incubo per una donna di sessant’anni, residente nella zona di Tor Tre Teste a Roma, derubata e abusata mentre passeggiava con il suo cane in un’area verde del quartiere. L’episodio si è verificato intorno alle sei del mattino di domenica, in un momento in cui il parco era ancora pressoché deserto.

I fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’uomo l’ha sorpresa alle spalle, bloccandola e strappandole con violenza il telefono cellulare, impedendole così di chiedere aiuto. Dopo averla immobilizzata, l’ha costretta con la forza a terra e ha abusato di lei, per poi fuggire rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L'identikit

La donna, in stato di forte shock, è riuscita comunque a fornire ai carabinieri una descrizione dettagliata del suo aggressore. Si tratterebbe di un uomo dalla carnagione scura, probabilmente straniero, che indossava un berretto. Gli investigatori ritengono che possa essere un soggetto noto nella zona o un frequentatore abituale del parco in via Francesco Tovaglieri, dove spesso si segnalano presenze non stabili, tra cui senzatetto e persone che vivono in condizioni precarie.

Immediatamente dopo l’aggressione è scattata la caccia all’uomo.

I militari della compagnia Casilina hanno effettuato una battuta nell’intera area circostante, ma al momento l’aggressore risulta ancora irreperibile. Le indagini proseguono serrate, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza attive nei dintorni.