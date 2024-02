La visita ai polmoni e poi il malore: così è morto il baby-campione

A 12 anni è stato stroncato da un malore Andrea Vincenzi, calciatore di 12 anni morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Il giorno prima era stato visitato ai polmoni e successivamente dimesso. Giocava come portiere nel campionato Esordienti con la formazione della Usd Gassino-San Raffaele. Da alcuni giorni il giovanissimo campione lamentava alcuni problemi alle vie respiratorie e così i genitori lo avevano accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso per una visita di controllo. Nonostante la sospetta polmonite, il giovane è stato dimesso ma alcune ore dopo, in tarda serata, le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Inutile il tentativo di raggiungere l'ospedale Regina Margherita di Torino per il piccolo Andrea, morto durante la corsa in ambulanza.

È stato disposto l'avvio di un'indagine per fare luce sulle cause della morte e sui protocolli adottati per curare il giovanissimo. " L’Azienda esprime grande vicinanza alla famiglia e informa che ha immediatamente attivato le dovute verifiche interne ", si legge nella nota diramata dall’Asl To4 e riportata dal Corriere della sera. Queste sono, ovviamente, verifiche che richiedono tempo per approfondire gli incartamenti e ricostruire quanto accaduto mercoledì pomeriggio quanto il bambino è stato dimesso ma, prosegue la nota della Asl, " da una prima analisi risulta che siano stati effettuati gli accertamenti necessari e siano stati correttamente seguiti i protocolli previsti ".