Chiave infilzata in testa a un 12enne: choc a Napoli

Un'aggressione violenta che lancia l'allarme per l'aumento di violenza minorile. Giovedì un ragazzo di 12 anni è stato aggredito a Napoli da un coetaneo, che gli ha infilzato una chiave dietro la testa. Il giovane è stato operato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono e attualmente è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio partenopeo.

Il ragazzino è vivo quasi per miracolo, conferma Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha spiegato che il 12enne è in prognosi riservata ma non rischia la vita. L'operazione per estrarre la chiave è andata per il meglio, ma c'è grande preoccupazione per il boom di casi di violenza registrati dopo il Covid.

Il giovane è arrivato al pronto soccorso camminando - evidenzia il Corriere del Mezzogiorno - nonostante avesse una chiave infilata nel cranio. "Per fortuna il delicato intervento chirurgico è andato bene e lui sembra essersi ripreso subito, tanto che non è ricoverato in rianimazione ma in reparto" , ha spiegato Conenna. Un grosso spavento per il minorenne, mentre non sono state annotate novità sull'identificazione dell'aggressore. Stesso discorso per quanto concerne il movente dell'attacco con la chiave.