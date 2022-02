È il 22/02/2022: cosa significa il giorno palindromo

Qualcuno scomoderà la numerologia, suggestionato dal valore simbolico della data odierna. Altri invece coglieranno l'eccezionalità della ricorrenza, destinata a ripetersi solo poche volte nel corso dei prossimi decenni. Il 22 febbraio 2022, di certo, non è un giorno come gli altri e il motivo è presto detto: si tratta di un palindromo. Il significato di questa parola, forse arcana ai più, lo si comprende scrivendo la data di oggi in numeri. Quindi, 22/02/2022. Una sequenza di cifre che si può leggere in egual modo in entrambi i sensi, da sinistra a destra e viceversa. Ed è proprio questa la magia dell'odierna giornata palindroma.

Di tanto in tanto, il calendario riserva queste particolarità numeriche destinate a suscitare curiosità e a ispirare chiavi di lettura. La riccorenza, tuttavia, non è così frequente e questa sporadicità contribuisce a renderla ulteriormente speciale. Andando a ritroso, sono capitate date palindrome il 12/02/2021, il 02/02/2020, il 21/02/2012 e il 10/02/2001. Nel corso di questo secolo si succederanno altre trentuno date di questo genere, con addirittura una bisestile (29/02/2092). Poi bisognerà fare appello alla fantascienza o confidare nell'immortalità, almeno fino al nuovo millennio: per incontrare una nuova data palindroma si dovrà infatti aspettare il 10/03/3001.

Intanto, senza spingersi troppo in là con il calendario, già la data di oggi basta a solleticare la fantasia e - per chi lo desidera - le interpretazioni. Chi si rifà alla numerologia, ad esempio, ci legge addirittura un significato mistico ed evocativo. Nello specifico, il 2 tende a indicare associazione, confronto, ma anche equilibrio e diplomazia. Di quest'ultima, parlando seriamente, avremmo particolarmente bisogno in questi giorni segnati da nuovi e minacciosi venti di guerra. In inglese, la giornata di oggi è chiamata anche "Two's day", ovvero il giorno del 2, che peraltro ha una particolare assonanza con il termine "tuesday", cioè martedì. Sarà l'unica data palindroma del 2022.