Così il clan Lo Russo chiedeva il pizzo ai commercianti

" Da oggi in poi qua comandiamo noi ", queste sono statele parole rivolte a un noto panettiere titolare di vari negozi tra Napoli e provincia. E dato che comandano loro, " per stare tranquillo " l'uomo è stato costretto a pagare ogni fine mese ben 3mila euro.

Una tassa sui suoi guadagni. Per quale motivo? Così da " contribuire alle mesate per le mogli dei carcerati ", vale a dire un'offerta per il loro sostentamento. È solo uno dei tanti episodi documentati che accadono a Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella di Napoli. I carabinieri della Compagnia Vomero proprio ieri hanno notificato ben otto provvedimenti di fermo emessi dalla Dda, la direzione distrettuale antimafia. Destinati ad altrettanti presunti emissari di un gruppo malavitoso ritenuto dagli inquirenti una " sotto articolazione del clan Lo Russo ", storico sodalizio camorristico presente nella città di Napoli con forti interessi in particolare nel quartiere Miano. Solo un paio d'anni fa sono stati arrestati in una maxi-retata oltre 30 membri.