Le 8 regole dell'Unicef per spiegare il virus ai bimbi

I bambini sembrano essere meno esposti al rischio di contagio da coronavirus. Ma l'ansia e la paura, legate a questa situazione di emergenza, possono travolgere anche i più piccoli. E per gli adulti non è semplice spiegare cosa sta succedendo ai bimbi, che da settimane non vanno più a scuola, non vedono gli amici e non possono uscire di casa. Per questo, l'Unicef ha divulgato 8 linee guida, per aiutare i genitori a parlare del Covid-19 con i propri figli.

Ascoltateli

" Inizia invitando tuo figlio a parlare del problema ", suggerisce l'associazione, che invita i genitori a scoprire quanto i bimbi sanno già rispetto alla situazione. Se invece sono molti piccoli e non hanno sentito parlare della pandemia, potrebbe non essere necessario metterli al corrente del problema, ma è bene ricordare loro le principali norme igieniche. Per far parlare i propri figli, possono essere utili storie, disegni o altre attività. Importante è ascoltarli attentamente, senza minimizzare le loro paure o ansie e rassicurandoli.

Spiegate in modo semplice

Anche i bamini devono sapere cosa sta succedendo, ma senza portare addosso il peso dell'inquietudine. Per questo, è necessario usare un " linguaggio appropriato per l'età ", osservando attentamente le reazioni dei figli e prestando attenzione alle loro ansie. In caso non si conoscano le risposte alle domande dei più piccoli è bene non rispondere a caso, ma cercare la risposta insieme ai bambini, informandosi sui siti dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Mostrategli come proteggersi

Per proteggerli, il modo migliore è incoraggiarli a lavarsi le mani spesso e nel modo giusto. Per farlo, si possono usare, canzoni, giochi o video, così da rendere il momendo dell'igiene un gioco. È importante anche spiegare ai bambini di non avvicinarsi troppo alle persone e di coprirsi naso e bocca con il gomito, in caso di starnuto o colpi di tosse.

Rassicurateli

Per aiutare i più piccoli ad affrontare lo stress e l'ansia, causata dalle immagini televisive o dalle notizie che sentono, si possono creare " occasioni di gioco e relax ". Per quanto possibile, è utile anche mantenere le abitudini, soprattutto prima dell'ora della buona notte, per evitare di sconvolgere completamente la vita dei piccoli. In caso di malattia dei figli, avvisa l'Unicef: " Rassicurateli: sapete che è duro, talvolta preoccupante o magari noioso, ma seguire le regole aiuterà a mantenere tutti sani ".

Evitare discriminazioni

" Lo scoppio della pandemia ha comportato anche fenomeni di discriminazione razziale nel mondo ", spiega l'associazione, che ricorda l'importanza di verificare che i bambini non alimentino tali comportamenti. Il virus, ovviamente, non ha niente a che vedere con origini, lingua o colore della pelle delle persone ed è bene che i genitori lo spieghino ai bambini, in caso sia necessario. In caso siano loro ad essere stati vittime di discriminazione, dovrebbero sentirsi al sicuro nel parlarne con gli adulti.

Gli aiuti

" È importante che i bimbi sappiano che le persone si stanno aiutando reciprocamente con atti di generosità e cortesia ", si legge tra le 8 linee guida di Unicef, riprese anche dal Ministero della Salute. Per farlo, si possono raccontare ai bimbi le storie di medici, infermieri, giovani e uomini delle forze dell'ordine che stanno lavorando per cercare di vincere contro il virus e fermare il contagio. " Sapere che ci sono persone compassionevoli che agiscono può essere di grande sollievo ", viene specificato.

Prendetevi cura di voi stessi

Per rassicurare i propri figli circa l'emergenza, i primi a comprendere la crisi dovrebbero essere i genitori. I bambini, infatti, sono in grado di comprendere le reazioni degli adulti alle notizie e, se si reagisce con paura o ansia, i piccoli assorbiranno questo sentimento. Sapere che i propri genitori sono calmi, aiuta i figli a sentirsi sicuri. " Se vi sentite ansiosi o abbattuti - avvisa Unicef- prendete del tempo per voi stessi e state in contatto con membri della famiglia, amici, persone di fiducia nella vostra comunità. Dedicate del tempo ad attività che vi facciano rilassare e recuperare ".

Curate il dialogo

I bambini non vanno lasciati in uno stato di tensione. Per questo, è importante che i genitori valutino bene il livello di ansia, guardando il linguaggio del corpo, il tono di voce e il respiro dei propri figli.