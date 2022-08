Abbandona i figli in spiaggia per ubriacarsi: denunciata

Avrebbe abbandonato i propri figli sulla spiaggia per ore, per recarsi in un bar non troppo distante a consumare alcolici. E una volta raggiunta dalle forze dell'ordine, evidentemente alterata dall'alcol, non ha esitato ad aggredire verbalmente e a strattonare gli operatori. Ad essere denunciata è stata quindi una ventiduenne, madre di tre bambini di due, tre e cinque anni. La vicenda, riportata dai media locali, si è svolta nelle scorse ore a Voltri, in provincia di Genova: la donna (residente in Lombardia, per la precisione a Pavia) aveva deciso di trascorrere un periodo di vacanza al mare in Liguria, insieme alla prole. Una delle più classiche giornate estive di svago e relax quindi, perlomeno sulla carta.

O meglio, per lei: perché stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, una volta arrivata sul posto, la ragazza avrebbe lasciato i piccoli a giocare per ore senza alcuna supervisione. "Fate i bravi, la mamma torna subito" la frase che a detta di alcuni testimoni avrebbe rivolto ai bimbi. I quali, invece, non l'avrebbero più vista per il resto del pomeriggio: invece che badare a loro, avrebbe preferito recarsi in un locale all'aperto nei pressi dello stabilimento per consumare bevande alcoliche. La sua assenza non è sfuggita ad alcuni bagnanti, che dopo aver visto i tre giovanissimi da soli sotto il sole (spaesati e agitati) senza che il genitore tornasse, si sono preoccupati. In un primo momento hanno provveduto loro stessi a controllarli, alternandosi nel prendersi cura di loro. E successivamente, constatando come la madre non si fosse più fatta viva, hanno contattato i carabinieri chiedendo loro di intervenire per rintracciarla al più presto.

Quando, dopo qualche ora, la giovane è tornata visibilmente ubriaca verso l'ombrellone dai piccoli, si è quindi trovata davanti i militari dell'Arma. E non avrebbe reagito nel migliore dei modi alla vista delle divise: messa davanti al fatto compiuto, li avrebbe prima insultati pesantemente, per poi aggredirli spintonandoli. La situazione è ad ogni modo tornata alla normalità, visto che i carabinieri non hanno impiegato molto a ricondurre la persona in questione alla ragione (via via che svaniva anche l'effetto dell'alcol). Di certo c'è che la donna non avrà più la custodia dei propri figli, per ora: a seguito dell'accaduto, i tre fratellini sono infatti stati affidati ad una comunità, su disposizione del Tribunale dei minori. E lei dovrà invece rispondere adesso di maltrattamenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.