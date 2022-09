Abusò della figlia dodicenne di chi lo ospitava, condannato straniero

Ha trascorso un certo periodo di tempo a casa di due amici sposati, gli stessi che lo avevano accolto in un evidente momento di difficoltà (soprattutto sul piano economico) che stava attraversando insieme alla consorte. E lui, per tutta risposta, ha abusato della figlia di dodici anni della coppia. Un brutto episodio che arriva da Firenze e che ha come protagonista un extracomunitario di sessantadue anni, il quale al termine del processo celebrato nelle scorse ore è stato condannato per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto riportato dai media locali, i fatti abbracciano un arco temporale di oltre tre anni e si sarebbero concretizzati in almeno due occasioni fra il 2018 e il 2021.

L'uomo versava in condizioni economiche precarie e, insieme alla moglie, avrebbe pertanto chiesto aiuto ai due coniugi che conoscevano da un po'. Avevano in particolare richiesto loro di accoglierli per qualche mese nella propria abitazione: si sarebbe trattato di una soluzione temporanea, valida per il tempo necessario a mettere qualche altro soldo da parte e a trovare una nuova sistemazione accettabile. E proprio per questa ragione, con tutta probabilità, i padroni di casa hanno acconsentito ad ospitarli. Per le prime settimane la convivenza sarebbe peraltro andata a gonfie vele, prima che lo straniero focalizzasse le sue malsane attenzioni sulla giovanissima. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, l'ultrasessantenne avrebbe sfruttato i momenti d'assenza dei genitori per avvicinarla e per farle delle avances.

E in due casi, dinanzi al suo diniego, l'avrebbe addirittura violentata. Sarebbe stato il comportamento della ragazzina, evidentemente traumatizzata e diventata con il tempo sempre più nervosa e psicologicamente instabile, ad insospettire a lungo andare il padre e la madre. E dopo aver aver affrontato direttamente la questione con l'"orco", i due si sarebbero rivolti alle forze dell'ordine denunciando quanto accaduto.

L'episodio è quindi approdato nelle aule del palazzo di giustizia del capoluogo della Toscana, con il pubblico ministero che aveva chiesto per l'imputato una condanna a sei anni di reclusione. Alla fine invece, il sessantaduenne è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale aggravata, oltre che all'interdizione dai pubblici uffici. Il giudice Piergiorgio Ponticelli del tribunale di Firenze ha inoltre ordinato il risarcimento a favore della piccola e dei genitori, disponendo il pagamento di una provvisionale in attesa che il tribunale civile definisca l'intero ammontare dell'indennizzo. E a quel punto, la vicenda dovrebbe chiudersi in via definitiva.