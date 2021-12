"Accesa baruffa tra Costamagna e Di Mare": il retroscena scuote Rai3

Un dietro le quinte infuocato. Con la conduttrice Luisella Costamagna intenzionata a non andare in onda e il direttore di Rai3 su tutte le furie. Un retroscena svela quel che sarebbe accaduto ieri - 16 dicembre - prima della diretta di Agorà, ovvero una " accesa baruffa " tra la padrona di casa e il numero uno della terza rete, Franco Di Mare. A innescare la tensione tra i due sarebbe stato lo sciopero generale che aveva avuto ripercussioni anche sul servizio pubblico, vista l'assenza di personale tecnico per la realizzazione dei programmi. Proprio quelle condizioni avrebbero inizialmente spinto la conduttrice ad andarsene dagli studi televisivi, provocando - pare - il finimondo.

"Prima dell’inizio di Agorà, saputo che, in assenza dei cameramen, degli operatori e dei tecnici in sciopero, lo studio sarebbe stato ridotto all'osso e vi sarebbero state soltanto quattro telecamere fisse, la Costamagna avrebbe ripreso la via di casa ", scrive il sito Vigilanzatv.it, che riporta l'indiscrezione appresa da alcune fonti interne al programma. La trasmissione di Rai3, nella mattinata di ieri, era effettivamente andata in onda con un ritardo di oltre quaranta minuti. Circostanza che la conduttrice aveva liquidato senza particolari spiegazioni all'avvio della diretta. " Siamo in ritardo per lo sciopero ", aveva affermato, tagliando corto. E poi via, avanti con il dibattito d'attualità come se nulla fosse.

In realtà, secondo Vigilanzatv.it, proprio nei momenti che avevano preceduto la diretta si sarebbe consumata la lite tra la Costamagna e il direttore di rete. " Un inferocito Di Mare, interessato al corretto svolgimento del servizio pubblico, avrebbe quindi telefonato di corsa a Senio Bonini, conduttore di Agorà Extra che va quotidianamente in onda subito dopo il programma della Costamagna, chiedendogli di raggiungere al più presto gli studi Rai di Saxa Rubra al fine di sostituire la collega ", riporta il sito. A quel punto Luisella Costamagna, appreso telefonicamente che Bonini avrebbe condotto al suo posto, " avrebbe fatto fare dietro front all'autista facendosi riportare a Saxa Rubra per andare in onda lei stessa, malgrado i mezzi di fortuna in studio ".