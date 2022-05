Non accetta la separazione e accoltella l'ex. Arrestato un uomo: in passato aveva ucciso per lo stesso motivo

Nel Padovano una donna è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata accoltellata dal suo compagno. Il personale paramedico ha trovato la vittima in condizioni preoccupanti. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Sandra Pegoraro, 52 anni, è stata colpita più volte con l'arma dal suo ex convivente Stefano Fattorelli, un 50enne veronese.

Gli inquirenti hanno aperto un'indagine scavando nel passato dell'uomo già noto alle forze dell'ordine per altri reati. Nel 1999, infatti, aveva compiuto un omicidio nei confronti della sua compagna di allora raggiunta da 33 coltellate fuori dal cimitero di Grezzana (Verona). Reato per cui aveva scontato una condanna. Agghiaccianti i dettagli che mettono in luce la furia dell'uomo recidivo. Scontata la pena, aveva intrapreso un rapporto sentimentale nel 2011 con un'altra donna. Questa, tormentata dai continui appostamenti dell'uomo, aveva denunciato Fattorelli per stalking. In entrambi i casi il veronese non aveva accettato la fine della relazione.

Medesimo sembra il motivo che lo abbia spinto a colpire alla schiena la Pegoraro lasciandola a terra gravemente ferita. I due si trovavano nell'appartamento dove hanno convissuto prima che la donna decidesse di lasciarlo, nel quartiere Arcella. La vittima è stata portata in ospedale ed è stata sottoposta a un delicato intervento d'urgenza per ridurre i danni provocati da una coltellata in particolare. Dopo l'operazione, i medici hanno dichiarato che al momento la vittima si trova fuori pericolo.

I carabinieri si sono precipitati sul posto allertati da un vicino di casa che ha temuto il peggio sentendo le urla della donna. I militari si sono dunque messi alla ricerca dell'uomo che, nel frattempo, aveva tentato la fuga. Il 50enne è stato condotto in caserma per rispondere alle accuse nei suoi confronti per tentato omicidio aggravato. Secondo le intercettazioni, pare che l'uomo nutrisse da tempo un odio viscerale nei confronti della Pegoraro perché aveva deciso di lasciarlo.