Acque contaminate dal Covid, ecco dove è vietato fare il bagno

Chi cercava un po' di refrigerio facendo il bagno lungo i fiumi e nei canali di Adda, Lambro, Olona, Po e Seveso dovrà rinunciarvi: c'è il rischio di contrarre il Covid-19 a causa di acque contaminate.

La nota del Comune

Lo ha comunicato questa mattina il Comune di Rho, città metropolitana di Milano, che ha pubblicato una nota sul proprio portale web (qui il link) motivando la raccomandazione. " In questo periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 si evidenzia che le acque dei fiumi Adda, Lambro, Olona, Po e Seveso potrebbero essere contaminate dagli scarichi provenienti da impianti di depurazione acque reflue civili e industriali e diventare mezzo di trasmissione del virus ", aggiungendo che " l’inosservanza del divieto di balneazione è punita con una sanzione amministrativa, come previsto dalle normative vigenti e la formalizzazione di un esposto alle forze dell’ordine ". Nel comunicato, il Comune di Rho coglie l'occasione per ricordare quanto sia pericoloso bagnarsi sulle acque dei fiumi e canali circostanti dove ogni anno si registrano incidenti in alcuni casi anche mortali.

"Divieto di balneazione"

Per prevenire disgrazie ed episodi di annegamento da parte di chi utilizza impropriamente i canali e i fiumi, " si ricorda ai cittadini il divieto di balneazione permanente in tutti i corsi d’acqua all’interno del territorio comunale, in particolare nei canali secondari del Consorzio Est Ticino Villoresi e del Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO) ". I corsi d’acqua artificiali sono caratterizzati dalla presenza, in alcuni tratti, di correnti particolarmente insidiose in grado di mettere in difficoltà anche i nuotatori più esperti. Il problema si accresce anche a causa dei manufatti per la regolazione idraulica e la configurazione strutturale delle sponde che rendono poco agevole la fuoriuscita dall’alveo dei canali ed accrescono notevolmente i pericoli per quanti vi si immergono. " Raccomandiamo alla cittadinanza comportamenti responsabili anche rispetto al transito sulle strade alzaie - continua la nota - Complici il clima favorevole e la voglia di tornare alla normalità con il progressivo miglioramento dell’epidemia in corso, da diverse settimane si assiste infatti al formarsi di numerosi affollamenti in prossimità dei canali: pedoni, runner e ciclisti che molto spesso faticano a condividere il transito sulle alzaie in modo civile" .

La "previsione" delle acque reflue