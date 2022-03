Adescava bimbi all'oratorio e li vendeva: arrestato pedofilo 88enne

Abusi sessuali su bambini poi venduti ad altri orchi: orrore a Roma, arrestato un pedofilo di 88 anni. Una storia tragica, che si è sviluppata tra San Basilio, Corviale e zona Marconi, fino alla denuncia di una delle diverse vittime. Come riportato da Il Messaggero, le violenze sarebbero iniziate sette anni fa, ma le indagini sono scattate solo tra il 2017 e il 2018, quando due giovani, di origine marocchina, hanno iniziato a mostrare i segni delle violenze.

Dopo le confidenze di una delle due vittime a un’assistente sociale e alle famiglie, la polizia ha ricostruito la rete di incontri e di rapporti, identificando il primo denunciato. L’uomo, arrestato, non sarebbe però l’unico al centro di questa drammatica vicenda, così come le giovani vittime: nella rete degli orchi potrebbero essere finiti anche altri ragazzini, troppo impauriti per denunciare.

Le accuse mosse dal primo minorenne hanno trovato riscontri nel racconto di un altro bambino: grazie al supporto di psicologi e assistenti sociali, anche lui ha ricostruito mesi di abusi, violenze e paura. Grazie al coraggio dei due giovani, gli investigatori hanno rintracciato i luoghi dove si sono consumate le violenze sessuali – compresa una cantina – e sono al lavoro per individuare tutti i responsabili.

Il primo arrestato è un pensionato di 88 anni, pedofilo e deus ex machina del giro di stupri. Dopo aver conquistato la fiducia dei bambini nell’oratorio, l’anziano ha ripetutamente abusato sessualmente dei più piccoli, offrendo quelle prestazioni sessuali ad altri due suoi amici. Il racconto di una delle due vittime è durissimo: “Mi davano 20 euro. Usavo quei soldi per comprare da mangiare, per comprare cose mie” . Denaro per comprare il suo silenzio ma non solo: botte, minacce di morte e umiliazioni.

L’indagine è ancora in corso e restano alcuni punti da chiarire: nel mirino i due amici del pedofilo 88enne.