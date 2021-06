Bassetti e Viola: "Adesso basta con Astrazeneca"

È caos sul vaccino AstraZeneca dopo i due casi di trombosi in Liguria. Una 18enne è morta a causa dell'evento accaduto a due settimane dal vaccino mentre una 34enne lotta ancora per la vita all'ospedale San Martino di Genova. Entrambe avevano ricevuto la dose del vaccino di Oxford del lotto Abx1506, sospeso l'8 giugno in via precazionale. Il dibattito sull'opportuità di somministrare il vaccino AstraZeneca ai soggetti under 60 è tornato di strettissima attualità e sono diverse le Regioni che in queste ore stanno valutando la possibilità di sospendere gli Open day per i giovanissimi con il preparato di Oxford, che nei giorni scorsi avevano fatto il pieno di adesioni da parte dei ragazzi. Antonella Viola, intervenuta a Otto e mezzo proprio a proposito del vaccino AstraZeneca, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discurere nei prossimi giorni.

Tenendo ferma la necessità di vaccinare quante più persone possibili e di non fermare la campagna vaccinale nel Paese, l'immunologa stavolta ha però preferito fare un passo indietro e non raccogliere il suggerimento di Lilli Gruber di fare un appello contro gli allarmismi. " Questa volta non me lo sento ", ha detto Antonella Viola, facendo calare il gelo nello studio di Otto e mezzo. La morte di Camilla Canepa ad appena 18 anni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca ha colpito tutti, anche la stessa immunologa: " Per me oggi è una giornata difficile. Io sono mesi che dico che il vaccino AstraZeneca non va somministrato alle donne giovani e oggi, con la morte della 18enne di Genova, per me è un fallimento personale ".