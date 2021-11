"Adesso lei sta zitta": esplode l'ira di Massimo Galli a Cartabianca

Nervi tesi a Cartabianca, dove un inedito Massimo Galli ha alzato la voce e sbattuto i pugni sul tavolo durante una discussione con Maddalena Loy, giornalista e portavoce della rete nazionale che contrasta la didattica a distanza. In studio con Bianca Berlinguer anche Bruno Vespa mentre, in collegamento, oltre a Massimo Galli, erano presenti Andrea Scanzi e Francesca Barra. La discussione si è accesa sulla terza dose ma, soprattutto, sulla somministrazione del vaccino ai bambini al di sotto dei 12 anni e ai giovani adolescenti, che da mesi sono obbligati ad avere il Green pass per avere una vita sociale.

Maddalena Loy si è mostrata molto scettica davanti alla possibilità di vaccinare i più piccoli e ha snocciolato alcuni dati che, a suo dire, andrebbero a supportare la tesi di chi non è d'accordo alla somministrazione per i più piccoli, perché in quella fascia di età il rischio Covid è molto ridotto. " Si sta politicizzando una questione sanitaria ", ha detto la Loy, che ha parlato di "ghetti" per chi ha dubbi e non è vaccinato. Nel corso del suo intervento, poi, ha dichiarato che " in Italia sono morti 36 bambini " colpiti dal coronavirus e che, proprio perché i bambini non sarebbero a rischio, non sarebbe fondamentale vaccinare i più piccoli per tenere le scuole in presenza perché " è completamente sproporzionato ".

Nella discussione è intervenuto Massimo Galli, incalzato da Maddalena Loy: " Lei conferma il dato del 53% di non vaccinati, che ora sono ricoverati? ". Il professore, ora in pensione, ha provato a spiegare che i dati devono essere letti con una visione ampia e non eccessivamente semplificati, operando dei distinguo e sottolineando anche che finché ci saranno percentuali significative di non vaccinati il virus continuerà ancora a circolare. In particolare, ha smentito che non sia rilevante la circolazione del virus tra i più piccoli, come sostenuto da Maddalena Loy, che ha portato il pensiero dell'epidemiologo John Ioannidis.