Il governo ora corre ai ripari? Vaccino anti-influenza per bimbi fino a 6 anni e per le persone over 60

Sembra che adesso il ministero della Salute voglia correre ai ripari e stia elaborando una circolare con le raccomandazioni vaccinali per la stagione influenzale 2020-21. A breve dovrebbe essere pronta.

Vaccino ai bambini fino ai 6 anni e agli over 60

Dovrebbe raccomandare l’immunizzazione ai bambini da 0 a 6 anni e agli anziani dopo i 60 anni, mentre prima interessava gli over 65. Oltre naturalmente agli operatori sanitari e a tutti coloro che lavorano nelle Rsa. Con largo anticipo rispetto ai tempi normali, il documento dovrebbe essere comunicato a giorni, in modo da dare la possibilità di organizzarsi in vista della prossima stagione influenzale. Il fine ultimo è quello di poter in questo modo diminuire la diffusione del virus influenzale tra i bambini e gli anziani, così da riuscire meglio a diagnosticare i casi di coronavirus che si presenteranno in autunno.

Sembra che le raccomandazioni siano arrivate anche dalla Società Italiana di Pediatria, Sip, e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, Fimp. Sul sito della Società italiana dei medici pediatri è richiesta “l’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale per i bambini da 6 mesi a 14 anni. Avere la popolazione pediatrica vaccinata nella sua totalità significherà contribuire a comprendere, nel momento in cui si ripresenterà, chi avrà il virus del Covid-19. Questo significa agire sulla patologia di comunità”. La vaccinazione non sarà probabilmente obbligatoria ma comunque sollecitata. Ciò che si vuole evitare è che il prossimo autunno i pronto soccorso rischino di collassare ancora e che i medici debbano dedicare buona parte del loro prezioso tempo a capire se hanno davanti una banale influenza o un caso di Covid.

Villani: un eccellente risultato

Alberto Villani, presidente della Societa italiana di pediatria e componente del Comitato di esperti presso il ministero dell'Istruzione, ha commentato l’indiscrezione affermando che “la vaccinazione antinfluenzale per tutti i bambini tra i sei mesi e i sei anni il prossimo autunno sarebbe confortante: rappresenterebbe un eccellente risultato". Villani ha inoltre sottolineato che l’influenza è ben più impegnativa rispetto a ciò che si pensa, soprattutto in età pediatrica.