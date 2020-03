Straniero sputa contro medico e carabinieri, poi aggredisce i militari

Un africano di 40 anni, regolarmente residente ad Imperia, è finito in manette lunedì scorso. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa il 40enne, un nordafricano, era stato portato presso il pronto soccorso dell'ospedale ligure poichè trovato a vagabondare in evidente stato di ubriachezza. Qui l'uomo, complici probabilmente i fumi dell'alcool, ha iniziato a dare in escandescenze al punto da inziare a sputare addosso ad un medico in servizio in quel momento.

Il personale sanitario ha così immediatamente contattato i carabinieri, i quali si sono precipitati sul luogo della segnalazione prima che lo straniero potesse commettere qualche imprudenza. I militari hanno acciuffato il migrante e lo hanno trascinato a forza all'esterno del pronto soccorso, venendo però fatti oggetto anche loro di sputi sprezzanti da parte del 40enne. Come se la sua posizione non fosse già abbastanza precaria l'africano ha pensato bene di raccogliere da terra una delle pietre che si trovavano in un'aiuola, tentando di colpire con questa le nostre forze dell'ordine.

Dopo averlo immobilizzato e reso totalmente inoffensivo i carabinieri hanno finalmente fatto scattare le manette ai polsi dell'esagitato e lo hanno condotto presso la locale caserma. Attualmente l'uomo si trova nel carcere di Imperia, dopo che il giudice di turno ha convalidato il suo stato di fermo vista la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti.

Il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria nonchè consigliere regionale della Lega, Alessandro Piana, ha voluto commentare così la gravità inaudita di quest'episodio: " In questo momento di emergenza Coronavirus, sputare addosso a una persona è come puntare una pistola e sparargli contro. Non solo. Significa anche aumentare il rischio di contagio per tutti. Ossia un concreto pericolo che non possiamo continuare a permetterci”.