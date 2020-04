Lo "sciacallo": "La villa? Col virus mi fate il maxi sconto"

Una notizia sconcertante quella che arriva dalla Toscana, dove un'agenzia immobiliare si è sentita rivolgere una richiesta a dir poco ignobile da un interessato compratore straniero. Convito di poter approfittare della situazione di crisi in cui versa attualmente l'Italia, infatti, il potenziale cliente ha chiesto che venisse applicato un importante sconto all'immobile al quale era interessato, ben il 55%. Il tutto, senza mostrare il minimo scrupolo.

L'episodio, denunciato in primis dalla stessa agenzia che tratta immobili di pregio, è stato poi portato agli onori della cronaca dalla trasmissione Rai "ItaliaSì!", condotto da Marco Liorni. Nel corso del programma, è infatti stato mostrato lo scambio di email fra il compratore straniero, secondo alcune fonti un austriaco, e l'agenzia immobiliare toscana. Interessato ad un ricco casolare a Pienza (Siena), l'acquirente ha richiesto uno sconto del 55% , dato che l'Italia si trova in enormi difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus e di fatto gli edifici restano invenduti.

Ecco la proposta dello sciacallo, riportata dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sulla propria pagina Facebook. “Dato che le persone in Italia stanno andando in banca rotta a causa del virus, se siete disponibili ad offrirci una riduzione del prezzo del 55%, verremo a vederlo non appena terminato il pericolo” , si legge nell'email.

Pronta e sferzante la replica dell'agenzia, che con orgoglio si schiera in difesa del proprio Paese e dei suoi beni invidiati ed agognati da molti. “Gent.mo Sig. X, la ringrazio per il suo interesse” , comincia la risposta. “Tuttavia non prevediamo la possibilità di offrire una diminuzione del prezzo del 55% come da Lei desiderato. Vede, il nostro Paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto, ci rialzeremo anche questa volta. Fra le altre cose, deteniamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Nel Mediterraneo, inoltre, sono fiorite le maggiori Civiltà dell'antichità. Civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza. In questa domenica in cui credo anche Lei si trovi nella sua abitazione, avrà sicuramente il tempo di tradurre questa mail, quindi Le scrivo in italiano. Anzi, la invito a tradurre anche questo antico detto: 'Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani... Ma i leoni rimangono leoni, ed i cani rimangono cani'. Cordialità” .