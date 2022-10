Aggredita e stuprata davanti al b&b: l'orrore sulla turista

Stava tornando verso il bed & breakfast di Firenze presso il quale aveva prenotato una camera per trascorrere un periodo di vacanza in Italia, dopo una notte di bevute in compagnia in giro per il centro storico. Doveva trattarsi di una serata tranquilla e lo è stata, almeno all’inizio. Solo che alla fine si è trasformata all’improvviso in un vero e proprio dramma: qualcuno l’avrebbe afferrata di colpo e violentata proprio all’ingresso della struttura ricettiva. Questo è quanto accaduto ad una turista di cinquantuno anni qualche giorno fa, in base alla testimonianza resa dalla stessa protagonista alle forze dell’ordine nelle scorse ore.

Le indagini da parte degli inquirenti sono ancora in corso, visto che l’obiettivo è quello di raccogliere ulteriori indizi sull’identità dello stupratore passando al setaccio i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti in quella zona del centro storico del capoluogo toscano. In base a quanto ricostruito al momento dagli investigatori, la donna aveva trascorso la serata in alcuni locali insieme ad un gruppo di amiche. E dopo aver consumato qualche drink in compagnia, stava facendo ritorno all’alloggio. Dopo aver varcato il portone però, mentre stava salendo le scale, sarebbe stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto, che l'avrebbe spinta con forza sui gradini e gettata a terra. E la cinquantunenne, a quanto pare stordita dall’alcol, non sarebbe riuscita ad allontanarlo. E sarebbe così stata vittima di violenza, con l’aggressore allontanatosi rapidamente dopo aver consumato l’atto.

Dopo essere salita dolorante sino alla stanza in cui alloggiava, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri il giorno successivo (dopo essersi confidata con alcune conoscenti in merito al da farsi). È quindi stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dove i sanitari le hanno riscontrato una serie di contusioni ed un’escoriazione al ginocchio. L’indagine sta come detto proseguendo e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità. E l’attenzione torna inevitabilmente sulla “questione sicurezza”: non più tardi di tre settimane fa, una studentessa diciassettenne avrebbe subito un tentativo di stupro da parte di un ubriaco a pochi metri dalla propria abitazione e solo l’intervento tempestivo di alcuni vicini di casa avrebbe evitato il peggio sino all’arrivo dei carabinieri. E anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, i residenti della città amministrata dal sindaco Pd Dario Nardella chiedono con sempre più forza una “stretta” all’amministrazione.