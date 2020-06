Albizzate, crolla cornicione: morta una mamma e il suo bambino

Tragedia ad Albizzate, comune in provincia di Varese, dove una mamma e il suo bambino sono morti a causa del crollo di un cornicione. Gravissima anche l’altra bambina che è stata ricoverata in condizioni disperate in seguito a un arresto cardiaco. Secondo quanto emerso, la piccola sarebbe adesso in mano ai medici dell’ospedale di Gallarate. Ancora in corso i rilievi da parte di forze dell’ordine e Vigili del fuoco. A crollare, e a provocare la morte sul colpo della donna e del figlio, il cornicione sporgente di un capannone industriale in via Marconi, ad Albizzate. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso, un’automedica e due ambulanze. Secondo la ricostruzione dell’Areu, l’altra bambina sarebbe in gravissime condizioni dopo aver subito un arresto cardiocircolatorio. Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco che hanno rimosso i corpi schiacciati dalle macerie. Un ragazzino che si trovava dalla parte opposta della strada è invece rimasto illeso. A perdere la vita una giovane mamma 38enne di origini marocchine che stava passeggiando con i suoi figli.